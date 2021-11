Besançon Besançon Besançon, Doubs Rencontres, dédicaces et ateliers d’écriture : Nicolas Goudenove Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

Rencontres, dédicaces et ateliers d’écriture : Nicolas Goudenove Besançon, 3 décembre 2021, Besançon. Rencontres, dédicaces et ateliers d’écriture : Nicolas Goudenove Hôtel Siatel 6 Rue Louis Aragon Besançon

2021-12-03 – 2021-12-03 Hôtel Siatel 6 Rue Louis Aragon

Besançon Doubs « L’intervenant de ce week-end du 3,4 et 5 décembre 2021, Nicolas Goudenove, vient depuis la Haute-Savoie pour vous témoigner de sa vie, de son engagement comme pompier, comme coach mais surtout mettre l’accent sur l’importance d’être reliés les uns aux autres, de ne pas sombrer dans ce contexte si spécial…il vous livre son combat et sa résilience. Son chemin l’a naturellement amené à l’écriture et à cette occasion il vous présentera ses livres qu’il dédicacera….les 2 jours qui suivront nous pourrons mettre en application l’écriture sur le papier dans mon espace ins’tant pour soi au 21 rue du Polygone à côté du MUSIGONE à Besançon….

Vous pourrez vous inscrire auprès de lui par mail : nicolas.goudenove@gmail.com Vendredi 23 décembre à 20h à l'hôtel Siatel, 6 Rue Louis Aragon au tarif de 5 euros par personne.

Vous pourrez vous inscrire auprès de lui par mail : nicolas.goudenove@gmail.com Vendredi 23 décembre à 20h à l'hôtel Siatel, 6 Rue Louis Aragon au tarif de 5 euros par personne.

