Rencontres & Dédicaces en Vignes CHATEAU GRAND CALLAMAND Pertuis, jeudi 11 avril 2024.

Eve Bertelle est psychanalyste intégrative, philosophe de cœur et essayiste. Elle animera une conférence sur le thème de son livre « le Bonheur d’aller vers SOI »

Eve Bertelle est psychanalyste intégrative, philosophe de cœur et essayiste. Mue depuis son plus jeune âge par une quête de sens et de connaissance, elle a exploré plusieurs voies les penseurs grecs, les spiritualités orientales, le chamanisme, la psychologie jungienne et l’alchimie. Elle se consacre aujourd’hui à son travail de recherche et d’écriture ainsi qu’à l’accompagnement de groupes.



Elle est l’auteure de 2 essais, Le Bonheur d’aller vers Soi (Ed. Dervy-Trédaniel/2019) et Comment une crise nous transforme en profondeur (Ed. HD Essais/2023), préfacé par Jean-Dominique Michel, anthropologue de la santé et soutenu par Laurent Gounelle, romancier.



Evènement gratuit sur inscription https://my.weezevent.com/rencontre-dedicaces-en-vignes-eve-bertelle



Boissons offertes .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 18:00:00

fin : 2024-04-11 20:00:00

CHATEAU GRAND CALLAMAND 239 route de la Loubière

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur coralieimhoff84@gmail.com

