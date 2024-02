Rencontres & Dédicaces en vignes CHATEAU GRAND CALLAMAND Pertuis, jeudi 22 février 2024.

Conférence dédicaces avec Julien Peron « C’est quoi le bonheur pour vous? En chemin vers soi »

Après son film à succès “ C’est quoi le bonheur pour vous? “ au 2 millions de spectateurs, Julien Peron, dyslexique et dysorthographique, signe son premier ouvrage “ C’est quoi le bonheur pour vous ? En chemin vers soi “.



Utilisant ses propres valeurs dans l’approche de l’être humain, la connaissance de soi, la curiosité et l’ouverture d’esprit depuis son enfance, cet entrepreneur intuitif de 44 ans a nourri et modelé depuis son plus jeune âge ces qualités qui poussent à l’action dans le respect de l’autre et de l’environnement.

Créateur du premier congrès sur le développement personnel, il nous partagera ses astuces pour avoir une meilleure connaissance de soi. .

CHATEAU GRAND CALLAMAND 239 route de la Loubière

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur coralieimhoff84@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 18:00:00

fin : 2024-02-22 20:00:00



