Rencontres – dédicaces avec Philippe Lauga Capbreton, 20 août 2021, Capbreton.

Capbreton Landes Capbreton

Venez découvrir et profiter d’une lecture autour du livre Les gisants de la plage, Calm avec l’écrivain Philippe Lauga.

Dédicaces et rencontre entre 20h et 23h, selon les conditions météo.

+33 5 58 97 24 95

le vent delire

