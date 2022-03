Rencontres & débats L’Institut du Monde Arabe, 31 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 31 mars 2022

de 19h00 à 20h00

gratuit

Le 24 février 2022, Vladimir Poutine ordonnait à son armée d’envahir l’Ukraine, marquant le début d’une guerre aux contours incertains. Or, la Russie est un acteur incontournable pour plusieurs gouvernements du monde arabe. Comment la guerre en Ukraine influe-t-elle sur les relations entre la Russie et les pays du monde arabe ? Et comment les pays du monde arabe se positionnent-ils dans cet ordre mondial en évolution ?

Intervenants :

Hamit Bozarslan, directeur d’études de l’EHESS, au Centre d’études turques, ottomanes, balkaniques et centrasiatiques (CETOBAC). Docteur en histoire et en sciences politiques, Hamit Bozarslan a été allocataire de recherche au Centre Marc Bloch (1995-1997) et « visiting fellow » à l’Université de Princeton (1998). Élu maître de conférences à l’EHESS en 1998, puis, en 2006, directeur d’études dans le même établissement, il a codirigé, avec Daniel Rivet et Jean-Philippe Bras, l’Institut d’Etudes de l’Islam et des Sociétés du monde musulman (IISMM) entre 2002 et 2008. Il est notamment l’auteur de Histoire de la Turquie, de l’Empire à nos jours (2015, Tallandier) et du Temps des monstres, le monde arabe 2011-2022 (La Découverte, 2022). Il est par ailleurs membre du comité de rédaction de la revue Esprit.

Animé par :

Gaïdz Minassian, journaliste au Monde et enseignant à Sciences Po Paris en relations internationales. Auteur des Sentiers de la victoire, peut-on encore gagner une guerre ? (Éditions Passés composés, 2020).

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard Paris 75005

