Rencontres & débats L’Institut du Monde Arabe Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Rencontres & débats L’Institut du Monde Arabe, 2 juin 2022, Paris. Le jeudi 02 juin 2022

de 19h00 à 20h00

. gratuit Accès libre dans la limite des places disponibles

En collaboration avec le philosophe Jean-Baptiste Brenet, l’Institut du monde arabe lance un tout nouveau cycle de rencontres, chaque premier jeudi du mois à partir d’octobre 2021 : Les Jeudis de la philosophie, pour découvrir et approfondir les grandes questions de la pensée arabe, encore peu connue en dehors de quelques classiques. Aujourd’hui : « Penser la nature et le monde en islam », séance animée par Cristina Cerami. Si des grandes figures, comme celle d’Averroès, sont fréquemment mises en lumière dans la littérature grand public et les médias, les autres dimensions de cette Pensée, qui a pourtant beaucoup apporté à l’Humanité et au dialogue des esprits, des cultures, sont peu étudiées et partagées. Elles ont pourtant des résonnances résolument contemporaines, et éclairent notre actualité. C’est pourquoi l’Institut du monde arabe, en collaboration avec le philosophe Jean-Baptiste Brenet lance un tout nouveau cycle dédié aux grandes questions de la philosophie arabe dans le cadre des Jeudis de l’IMA. Chaque premier Jeudi du mois à partir d’octobre 2021, l’IMA invite un-e philosophe spécialiste de la philosophie arabe à venir exposer une dimension spéciale de cette pensée, puis dialoguer avec le public. C’est aussi l’occasion de faire entendre des textes de ces penseurs arabes, si peu connus aujourd’hui, interprétés par des comédiens. RETROUVEZ LA SÉLECTION PHILOSOPHIE DE LA LIBRAIRIE L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris Contact : https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/penser-la-nature-et-le-monde-en-islam

DR Jeudis de la philosophie

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu L'Institut du Monde Arabe Adresse 1 rue des Fossés-Saint-Bernard Ville Paris lieuville L'Institut du Monde Arabe Paris Departement Paris

L'Institut du Monde Arabe Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Rencontres & débats L’Institut du Monde Arabe 2022-06-02 was last modified: by Rencontres & débats L’Institut du Monde Arabe L'Institut du Monde Arabe 2 juin 2022 L'Institut du Monde Arabe Paris Paris

Paris Paris