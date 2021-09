Rencontres de Théâtre amateur de Martigues Martigues, 8 octobre 2021, Martigues.

Vendredi 8 octobre 2021 à 20h30 : “Comme un Tango”.

De Laurence Sendrowicz, mise en scène de Frédérique Montali.

Par la Cabre d’Or de Gignac la Nerthe.



Samedi 9 octobre 2021 à 19h30 : “La Jeune Fille et la Mort”.

D’Ariel Dorfman, mise en scène de Patrice Marques.

Par Atelier 20_21 de Martigues.



Réservations conseillées exclusivement par SMS.

Le pass sanitaire sera demandé à l’entrée.



Atelier 20_21 est une association loi 1901 ayant pour objet la représentation d’oeuvres théâtrales du répertoire contemporain ou classique et de créations.

La compagnie est affiliée à la FNCTA (Fédération nationale des compagnies de théâtre et d’animation).

Chers amis du Théâtre, vous êtes attendus nombreux pour cette première édition.

Atelier 20_21 de Martigues invite la Cabre d’Or de Gignac la Nerthe.

Deux spectacles sont programmés.

atelier20.21@gmail.com +33 6 51 91 39 45 http://atelier2021.e-monsite.com/#page1

