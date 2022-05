RENCONTRES DE THÉÂTRE À L’UNIVERSITÉ #7 Le Mans, 11 mai 2022, Le Mans.

RENCONTRES DE THÉÂTRE À L’UNIVERSITÉ #7 EVE, Scène Universitaire 18 Avenue René Laënnec Le Mans

2022-05-11 20:30:00 – 2022-05-15 EVE, Scène Universitaire 18 Avenue René Laënnec

Le Mans Sarthe

Depuis 2014, le service culture et l’association étudiante de théâtre de l’Université du Mans organisent conjointement les Rencontres de Théâtre Universitaire (rebaptisées cette année « Rencontres de théâtre à l’université »).

Cet événement joyeux est l’occasion de découvrir le travail de troupes universitaires de différentes villes.

C’est également pour les étudiants comédiens amateurs un moment de partage et d’échanges enrichissants sur leurs pratiques artistiques.

Par ailleurs depuis plusieurs éditions des master-classes sont proposées en fin de temps fort afin de vivre également un moment de pratique.

Après deux années de pandémie, les Rencontres de Théâtre à l’Université #7 peuvent enfin avoir lieu !

Et pour ce retour la formule change et s’ouvre à de nouvelles propositions : deux classes de lycées en option théâtre sont invitées dans le cadre du Printemps Théâtral de TPA (Théâtre Pour l’Avenir) ainsi que les élèves de la classe d’art dramatique du conservatoire à rayonnement départemental du Mans. L’occasion de découvrir davantage de pratiques et de diversifier les échanges.

Programme

Mercredi 11 mai

20h30 : Présentation de travaux du lycée G. Touchard avec la classe de Cosme Bertrand

21h : Présentation de travaux du lycée Bellevue avec la classe de Thomas Cepitelli

(2,50€ la soirée)

Jeudi 12 mai

18h30 : Présentation de travaux des élèves du Conservatoire du Mans, classe d’Alain Meneust

Vendredi 13 mai

18h30 : Apéro-lecture par les élèves du Conservatoire du Mans, direction Alain Meneust

20h30 : “Ça ira (1) fin de Louis” d’après Joël Pommerat, par l’ATUM, sous la direction d’Abdellatif Baybay

(soirée au chapeau)

Samedi 14 mai

18h30 : “Vandales” d’après George Powers Cockcroft, par la troupe universitaire de Tours, sous la direction du collectif NightShot

20h30 : “L’Hôtel du libre-échange” d’après Georges Feydeau, par la troupe universitaire Les Tréteaux d’Angers

(soirée au chapeau)

Dimanche 15 mai

Master classes ouvertes à tous

Les comédiens amateurs, du lycée à l’université en passant par le conservatoire, montent sur scène !

culture@univ-lemans.fr +33 2 43 83 27 70

