Rencontres de printemps – Culture et Patrimoine Saussignac Saussignac Catégories d’évènement: Dordogne

Saussignac

Rencontres de printemps – Culture et Patrimoine Saussignac, 6 juin 2022, Saussignac. Rencontres de printemps – Culture et Patrimoine Saussignac

2022-06-06 – 2022-06-06

Saussignac Dordogne Evènement organisé par l’association Culture et Patrimoine. Au Programme : – Manifestation de plein air sur le thème des plantes, de l’artisanat et de l’écologie.

-Animations : four à pain traditionnel, petit ferme, interventions d’associations pour la

promotion de méthodes écologiques.

Présence d’une quarantaine d’exposants. Restauration au sein de l’expo. Evènement organisé par l’association Culture et Patrimoine. Au Programme : – Manifestation de plein air sur le thème des plantes, de l’artisanat et de l’écologie.

-Animations : four à pain traditionnel, petit ferme, interventions d’associations pour la

promotion de méthodes écologiques.

Présence d’une quarantaine d’exposants. Restauration au sein de l’expo. +33 5 53 27 25 13 Evènement organisé par l’association Culture et Patrimoine. Au Programme : – Manifestation de plein air sur le thème des plantes, de l’artisanat et de l’écologie.

-Animations : four à pain traditionnel, petit ferme, interventions d’associations pour la

promotion de méthodes écologiques.

Présence d’une quarantaine d’exposants. Restauration au sein de l’expo. Pixabay

Saussignac

dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saussignac Autres Lieu Saussignac Adresse Ville Saussignac lieuville Saussignac Departement Dordogne

Saussignac Saussignac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saussignac/

Rencontres de printemps – Culture et Patrimoine Saussignac 2022-06-06 was last modified: by Rencontres de printemps – Culture et Patrimoine Saussignac Saussignac 6 juin 2022 Dordogne Saussignac

Saussignac Dordogne