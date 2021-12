Vigneulles-lès-Hattonchâtel Médiathèque intercommunale de Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse, Vigneulles-lès-Hattonchâtel Rencontres de plumes Médiathèque intercommunale de Vigneulles-lès-Hattonchâtel Vigneulles-lès-Hattonchâtel Catégories d’évènement: Meuse

Quatre auteurs vont venir rencontrer leur public en proposant des interventions sur des thèmes précis de leurs univers. Ils proposeront également vente et dédicace de leurs oeuvres.

Inscriptions pour les interventions des auteurs

Le temps d’une soirée, venez rencontrer des auteurs et échanger avec eux. Médiathèque intercommunale de Vigneulles-lès-Hattonchâtel 67 rue Raymond Poincaré 55210 Vigneulles-lès-Hattonchâtel Vigneulles-lès-Hattonchâtel Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse

2022-01-21T19:00:00 2022-01-21T23:00:00

