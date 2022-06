Rencontres de Mogueriec Hors les murs : projection de la Tribu des dieux, de Loïc Jourdain Plouescat, 8 juin 2022, Plouescat.

Rencontres de Mogueriec Hors les murs : projection de la Tribu des dieux, de Loïc Jourdain Médiathèque – L’Atelier 14 place du Dauphin Plouescat

2022-06-08 – 2022-06-08 Médiathèque – L’Atelier 14 place du Dauphin

Plouescat 29430

Dans le cadre des Rencontres de Mogueriec, qui explore cette année le thème de l’insularité, L’Atelier propose en amont de découvrir le film documentaire de Loïc Jourdain, La Tribu des dieux.

Selon la tradition, Patsy Dan Rodger est le dernier roi de l’île de Tory, située le plus au large des côtes nord-ouest de l’Irlande. Il veille sur ses habitants avec une attention paternelle. Aussi, le changement de bateau assurant la liaison avec le continent va-t-il provoquer la colère de ses habitants et conduire ce personnage emblématique à mener à leurs côtés une campagne pour le respect de leurs traditions, de leur culture et de leur langue.

latelier.mediatheque@plouescat.fr +33 2 98 69 88 81

Médiathèque – L’Atelier 14 place du Dauphin Plouescat

