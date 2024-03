Rencontres de l’US Cenon Football Complexe Footballistique du Loret Cenon, samedi 16 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T17:00:00+01:00

Samedi 16 mars :

10h00 : Plateau U9

10h00 : Plateau U10-2

11h30 : Plateau U11-1

11h30 : Plateau U11-2

13h00 : U13-1 / St Denis de Pile

13h00 : U13-2 / Bègles

15h00 : U15 R2 / Libourne

15h00 : U16 / Bassens

Contact :

US CENON FOOTBALL

Complexe Footballistique du Loret 1 rue des catalpas 33150 Cenon 33150 Plaisance Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.uscenon.fr/football/ »}] Stade de football

2 terrains synthétique et 1/2 terrain entraînement

8 vestiaires

Clubhouse US Cenon Football

Bureau US Cenon Football

Tribune public