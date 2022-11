Rencontres de l’illustration Strasbourg Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Rencontres de l’illustration Strasbourg, 16 mars 2023, Strasbourg. Rencontres de l’illustration

Strasbourg Bas-Rhin

2023-03-16 – 2023-04-01 Strasbourg

Bas-Rhin EUR Dessin, affiche, satire, animation, BD, roman illustré… de la page blanche à la scène, de l’espace public à l’espace cinématographique et numérique, l’illustration est partout.

Artistes reconnus et jeunes diplômés trouvent leur place lors des Rencontres de l’illustration de Strasbourg, tout comme le patrimoine et la création contemporaine.

Expositions dans les musées et les cafés, rencontres dans les bibliothèques, les écoles, salon des indépendants : 15 jours durant, l’illustration et le dessin essaiment sous toutes leurs formes à travers la ville. Strasbourg

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Strasbourg Adresse Strasbourg Bas-Rhin Ville Strasbourg lieuville Strasbourg Departement Bas-Rhin

Strasbourg Strasbourg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/strasbourg/

Rencontres de l’illustration Strasbourg 2023-03-16 was last modified: by Rencontres de l’illustration Strasbourg Strasbourg 16 mars 2023 Bas-Rhin Strasbourg Strasbourg, Bas-Rhin

Strasbourg Bas-Rhin