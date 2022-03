Rencontres de l’Edesta: Radu Jude Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert,Salle Giorgio Vasari, 8 avril 2022, Paris.

Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, Salle Giorgio Vasari, le vendredi 8 avril à 10:00

**L’Edesta** (Université Paris 8) acceuille dans le cadre de ses **Rencontres** le cinéaste Radu Jude afin qu’il commente son art en relation avec l’idée du commun. **Radu Jude**, cinéaste roumain (Ours d’Argent à Berlin en 2015, Ours d’Or en 2021), développe dans une œuvre protéiforme des fabulations spéculatives portant sur la construction de l’histoire. Travaillant depuis longtemps au carrefour des arts, avec des formes théâtrales, muséales et filmiques permettant d’interroger la mémoire collective, il questionne le roman national de l’histoire roumaine. Tel un mémorialiste, ce « cinéaste de l’intelligence » (Olivier Père) développe un art de l’ironie et de l’exagération, figurant comme l’hétérotopie d’un espace public qui serait le lieu d’un partage à la fois du sensible et du dissensus. Radu Jude évoquera son travail en conversation avec Christa Blümlinger. **Cette Rencontre du 8 avril s’inscrit dans le cadre d’événements en lien avec le travail de Radu Jude, se déroulant à la Galerie Colbert et au Centre G. Pompidou :** – Lundi 4 avril 2022, 16h-20h, Galerie Colbert, Auditorium J. Lichtenstein : Séminaire « Théâtres de la mémoire » (CLARE-Artes/ ESTCA/ HiCSA/ IRCAV). Projection du film _Peu m’importe si l’histoire nous considère comme des barbares_ (2018) de Radu Jude, suivie par une discussion avec le cinéaste, animée par Christa Blümlinger et Ania Szczepanska – Jeudi 7 avril à 19h00, au Centre G. Pompidou (Cinéma 1): Séance spéciale de la Cinémathèque du documentaire Projection du film _The Exit of the Trains_ (2020) de Radu Jude et Adrian Cioflâncă, projection en présence de Radu Jude

Entrée libre

Rencontres de l’Edesta : « L’artiste et le commun »

