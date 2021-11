Eurre Eurre Drôme, Eurre Rencontres de l’écomobilité en Drôme Eurre Eurre Catégories d’évènement: Drôme

2021-12-07 15:00:00 15:00:00 – 2021-12-07 20:30:00 20:30:00 Ecosite du Val de Drôme Biovallée – Le Campus

Eurre Drôme Eurre La quatrième édition des rencontres de l’écomobilité s’adresse aux représentants des collectivités, des associations, des entreprises, aux habitants et toutes personnes intéressées par les enjeux de la mobilité. . https://dromolib.fr/ Ecosite du Val de Drôme Biovallée – Le Campus Eurre

