Rencontres de l’Écologie et du Travail La Cité Fertile, 29 avril 2022, Pantin.

Du vendredi 29 avril 2022 au dimanche 01 mai 2022 :

vendredi, samedi, dimanche

de 11h30 à 21h00

. gratuit Pour réserver : https://liie72dwf6u.typeform.com/to/osaEx2tf

Venez enclencher la transformation écologique de l’entreprise aux côtés de milliers de professionnel.les et de citoyen.nes, et participez à trois jours de conférences, d’expériences, d’ateliers et de débats avec celles et ceux qui œuvrent à construire un monde du travail durable.

Printemps Écologique et Ouishare en collaboration avec Les Collectifs vous donnent rendez-vous les vendredi 29 avril, samedi 30 et dimanche 1er mai 2022 pour les premières Rencontres de l’Ecologie et du Travail à la Cité Fertile, à Pantin.

Ensemble, donnons à toutes et à tous les moyens d’agir collectivement pour une société juste et écologique.

Désormais, la fête du travail sera écologique ou ne sera pas !Retrouvons-nous le week-end du 29, 30 avril et 1er mai à la Cité Fertile de Pantin.Programme à venir très prochainement.

Inscription gratuite mais obligatoire. Nous vous attendons nombreux.

Pour plus d’informations rendez-vous sur notre site internet : https://www.les-rencontres-ecologie-travail.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

La Cité Fertile, 14 Avenue Edouard Vaillant, 93500 Pantin ́ ‘ ?

Ancienne gare de marchandises SNCF de Pantin, la Cité Fertile c’est 1 hectare et 4 ans au service de la transition écologique et sociale. Tiers-lieu d’expérimentation, la Cité Fertile veut réunir, inspirer et mobiliser tous les publics autour des enjeux de la ville durable grâce à une programmation et des projets engagés.

Plus d’infos >> www.citefertile.com

MESURES SANITAIRES

L’événement se déroule dans le respect de toutes les mesures sanitaires en vigueur. Toutes les équipes de la Cité Fertile mettent en place des dispositifs afin d’assurer la sécurité de toutes et tous : adaptation de la capacité d’accueil sur les différents espaces, application des règles de distanciation sociale, mise à disposition de gel hydroalcoolique, désinfection des espaces.

La Cité Fertile 14 avenue Edouard Vaillant 93500 Pantin

Contact : https://www.les-rencontres-ecologie-travail.fr/ alecorre@printemps-ecologique.fr https://www.facebook.com/events/673074227141444 https://www.facebook.com/events/673074227141444

