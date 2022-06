Rencontres de l’Artisanat Saint-Martin-de-Crau Saint-Martin-de-Crau Catégories d’évènement: 13310

Rencontres de l'Artisanat
Saint-Martin-de-Crau
26 juin 2022, 10:00:00 – 17:00:00
Grande Halle Centre-ville

Un salon qui met à l'honneur nos artisans saint martinois le temps d'une journée. Des démonstrations de savoir-faire, des animations vous seront proposées. Des stands de dégustations seront également mis en place pour découvrir nos artisans gastronomes.

Nouveau ! La 1ère édition des Rencontres de l'Artisanat à Saint Martin de Crau.

stmartindecrautourisme@agglo-accm.fr
+33 4 90 47 98 40

