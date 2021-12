Rampoux Rampoux Lot, Rampoux Rencontres de l’AMTP Quercy et bal traditionnel Rampoux Rampoux Catégories d’évènement: Lot

Rampoux Lot Rampoux 14h-17h : rencontre de musiciens, rencontre de chanteurs et rencontre autour des danses traditionnelles.

Pour ces rencontres, inscription gratuite par email ou tél au 06 84 41 55 12 18h : Assemblée Générale de l’AMTP Quercy ouverte à tous

19h30 : apéritif offert puis repas partagé tiré du sac 21h : Bal traditionnel avec les musiciens et chanteurs présents en journée et différents groupes invités (entrée gratuite) A l’occasion de son assemblée générale, l’Association pour les Musiques de Tradition Populaire en Quercy (AMTPQ) vous propose trois rencontres de musiciens, chanteurs et danseurs traditionnels en journée.

Ces rencontres seront suivies d’un bal traditionnel avec les musiciens et chanteurs présents en journée et les différents groupes invités.

