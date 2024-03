Rencontres de la Vie Associative Hôtel de ville de Versailles Versailles, mardi 26 mars 2024.

Rencontres de la Vie Associative Renouveler sa gouvernance : les leviers à activer ! Mardi 26 mars, 09h00 Hôtel de ville de Versailles Sur inscription.

Début : 2024-03-26T09:00:00+01:00 – 2024-03-26T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-26T09:00:00+01:00 – 2024-03-26T12:00:00+01:00

L’enquête OLVA a permis de faire émerger les difficultés de renouvellement de la gouvernance. Une donnée a retenu notre attention sur 360 répondants, seulement 17% des dirigeants associatifs ont moins de 40 ans !

La MDAE a alors sollicité l’UVSQ afin de s’interroger sur les difficultés des jeunes à accéder aux fonctions dirigeantes.

Les Rencontres de la vie associative seront la concrétisation de ce travail avec une matinée qui va se dérouler en deux temps :

✔ La restitution de l’étude : « Gouvernance et renouvellement générationnel dans les associations versaillaises »

✔ Des tables-rondes pour apprendre, découvrir et échanger sur des pratiques innovantes :

Comment favoriser la prise de responsabilités des bénévoles ?

Interroger son modèle de gouvernance

L’action ponctuelle comme levier d’un engagement durable

Les antennes jeunes : vecteur d’implication dans l’association

Cultiver l’engagement avec le Service Civique

Hôtel de ville de Versailles 4, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France