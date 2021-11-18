RENCONTRES DE LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE Pépinière ODACE Libarrenx
RENCONTRES DE LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE Pépinière ODACE, 18 novembre 2021, Libarrenx.
RENCONTRES DE LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE
Pépinière ODACE, le jeudi 18 novembre à 18:00
gratuit, sur inscritpion
Rencontre interconsulaire CMA-CCI en lien avec la Collectivité
Pépinière ODACE ZA Argouague 64130 GOTEIN LIBARRENX Libarrenx Pyrénées-Atlantiques
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
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