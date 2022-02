Rencontres de la jeune photographie internationale Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort Deux-Sèvres La 26è rencontre de la jeune photographie internationale aura lieu du 1er Avril au 28 Mai avec 27 artistes internationaux et des expositions ouvertes dans sept lieux niortais : La Villa Pérochon, le Pilori, le Pavillon Grappelli, la Médiathèque, le Séchoir-Port-Boinot, L’Îlot Sauvage, la galerie Desmettre. Deux temps forts :

– Résidence de création du 14 avril au 2 mai à l’îlot sauvage.

+33 5 49 24 58 18

