Rencontres de la Biodiversité : Nuit de la Chouette Homblières, 18 mars 2022, Homblières.

Rencontres de la Biodiversité : Nuit de la Chouette Homblières

2022-03-18 – 2022-03-20

Homblières Aisne Homblières

Situé aux sources du ru du Muid Proyard, un petit cours d’eau se jetant dans la Somme au niveau des Marais d’Isle, l’étang d’Homblières et son parc arboré représentent un refuge de biodiversité important. Son interconnexion avec les Marais d’Isle forme un véritable corridor écologique : une zone de circulation et d’échanges pour de nombreuses espèces.

Pour cette édition de la Nuit de la Chouette, l’association Nature et Patrimoine d’Homblières, Picardie Nature et la Communauté d’Agglomération du Saint Quentinois organisent les 18, 19 et 20 mars 2022 les rencontres de la biodiversité à Homblières.

En voici le programme :

• 18, 19 et 20 mars : Exposition à la Maison des Associations (9 rue Aimé Gosset) – Entrée libre et gratuite

• Samedi 19 mars : Sortie nocturne de 20 heures à minuit au Parc d’Homblières (dans le cadre de l’opération “Nuit de la Chouette” – Conférence de Picardie Nature puis sortie terrain nocturne dans le Parc d’Homblières.

Rendez-vous à 20h à la Maison des Associations (9 rue Aimé Gosset)

Ne pas oublier de vous munir de vêtements de pluie chauds, de bottes et de lampes torches.

+33 3 30 05 06 50 http://www.saint-quentin.fr/

dernière mise à jour : 2022-02-17 par