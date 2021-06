Fribourg Place Georges-Python , Fribourg Fribourg Rencontres de folklore internationale de Fribourg Place Georges-Python | Fribourg Fribourg Catégorie d’évènement: Fribourg

du dimanche 15 août 2021 au dimanche 22 août 2021 à Place Georges-Python | Fribourg

Chaque été, les **Rencontres de folklore internationale de Fribourg** (RFI) réunissent huit à dix ensembles qui interprètent le folklore traditionnel de leur pays dans sa forme authentique ou élaborée pour la scène. Ce sont ainsi près de 300 danseurs, chanteurs et musiciens qui rallient Fribourg pour transmettre la joie et les couleurs de leurs traditions au public du festival. Les RFI sont aujourd’hui l’unique manifestation annuelle du genre en Suisse. **LES INCONTOURNABLES:** * Mardi: la parade des cultures du monde * Les spectacles d’ouverture (mardi) et de clôture (dimanche), ainsi que les Spectacles RFI-Gala (jeudi + vendredi) * Samedi: ville en fête * Le Village des nations, situé sur la place Georges Python, présente la gastronomie régionale et l’artisanat traditionnel des pays invités. Programme complet sur [https://www.rfi.ch/fr](https://www.rfi.ch/fr) Spectacles, concerts, conférences, démonstrations, cérémonies ou jeux traditionnels des différents pays invités. Place Georges-Python | Fribourg 1700 Fribourg Fribourg

2021-08-15T15:00:00 2021-08-15T22:00:00;2021-08-16T15:00:00 2021-08-16T22:00:00;2021-08-17T15:00:00 2021-08-17T22:00:00;2021-08-18T15:00:00 2021-08-18T22:00:00;2021-08-19T15:00:00 2021-08-19T22:00:00;2021-08-20T15:00:00 2021-08-20T22:00:00;2021-08-21T15:00:00 2021-08-21T22:00:00;2021-08-22T15:00:00 2021-08-22T22:00:00

