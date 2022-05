Rencontres de danses AFRO DANCEHALL HIP HOP Maison des Arts et de la Musique – MAM Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Rencontres de danses AFRO DANCEHALL HIP HOP Maison des Arts et de la Musique – MAM, 22 mai 2022, Orléans. Rencontres de danses AFRO DANCEHALL HIP HOP

Maison des Arts et de la Musique – MAM, le dimanche 22 mai à 15:00

Spectacle de danse autour de la danse africaine, dancehall et hip hop Groupes amataeurs et professionneles seront présents pour présenter leur création.

5€

Spectacle de danse autour de la danse africaine, dancehall et hip hop Maison des Arts et de la Musique – MAM Cours Victor Hugo 45100 ORLEANS Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-22T15:00:00 2022-05-22T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Maison des Arts et de la Musique - MAM Adresse Cours Victor Hugo 45100 ORLEANS Ville Orléans lieuville Maison des Arts et de la Musique - MAM Orléans Departement Loiret

Maison des Arts et de la Musique - MAM Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Rencontres de danses AFRO DANCEHALL HIP HOP Maison des Arts et de la Musique – MAM 2022-05-22 was last modified: by Rencontres de danses AFRO DANCEHALL HIP HOP Maison des Arts et de la Musique – MAM Maison des Arts et de la Musique - MAM 22 mai 2022 Maison des Arts et de la Musique - MAM Orléans orléans

Orléans Loiret