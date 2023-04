Rencontres de danse du 13e Gymnase Le Stadium Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Rencontres de danse du 13e Gymnase Le Stadium, 1 avril 2023, Paris. Le samedi 01 avril 2023

de 18h45 à 21h30

.Public adultes. payant Danse Indienne, Classique, Hip Hop, Contemporaine, Flamenco, Chinoise… styles et cultures de danse différentes, reflet de notre monde! Nous vous attendons nombreux et nombreuses! L’association L’AQUILONE est heureuse de vous convier à la 19ème

édition des Rencontres de Danse du 13ème qui se déroulera

le samedi 1er avril 2023 à 18h45 au gymnase Le Stadium 66, Avenue d’Ivry, 75013, Paris. Ces Rencontres organisées par l’association L’AQUILONE depuis 2003 ont pour vocation de mettre en valeurs les pratiques artistiques amateurs des associations locales et aussi stimuler à la pratique de la danse.

Les RENCONTRES DE DANSE du 13ème présentent le travail chorégraphique de jeunes et moins jeunes amateurs qui habitent les quartiers du 13ème arrondissement, aux côtés d’artistes professionnels. Ils pratiquent des danses variées (indienne, jazz, hip-hop, contemporaine, flamenco, orientale …) au sein de plusieurs structures installées dans ces quartiers. Le projet est soutenu depuis son début par la Ville de Paris et la Mairie du 13ème. Cette année nous aurons au programme les groupes/structures suivants: ATIPIK/AscEnDanse Hip Hop, Cie Magdalena de Triana (Flamenco), Centre Mandapa (danse indienne), La compagnie « Je-elles…et lui » (danse contemporaine), Cie Manuka/Thomas Brena (danse contemporaine), Divine Body Work (danse classique chinoise), Cie du Petit Paon (fusion orientale) et, bien sûr, L’AQUILONE avec deux propositions une artistique et l’autre participative avec le public. Cette édition aura l’honneur d’accueillir comme « invité speciale » le Centro DANZA e TEATRO Direction Elvira Biondo (danse classique), di Castelvetrano (TP). Vous êtes toutes et tous les bienvenus pour découvrir la richesse chorégraphique que nous proposons! Gymnase Le Stadium 66 avenue d’Ivry 75013 Paris Contact : https://fb.me/e/KW6IW08F +33 laquilone2@gmail.com https://www.facebook.com/lesrencontresdedanse https://www.facebook.com/lesrencontresdedanse

