Manosque Manosque Alpes-de-Haute-Provence, Manosque Rencontres de caractères : exposition de typographie, visite guidée Manosque Manosque Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Manosque

Rencontres de caractères : exposition de typographie, visite guidée Manosque, 18 septembre 2021, Manosque. Rencontres de caractères : exposition de typographie, visite guidée 2021-09-18 10:30:00 10:30:00 – 2021-09-18 12:00:00 12:00:00

Manosque Alpes de Haute-Provence Manosque Alpes-de-Haute-Provence Une visite guidée de l’exposition par Nathanaële Corriol, bibliothécaire en charge des fonds patrimoniaux de la médiathèque mediatheque-herbes@dlva.fr +33 4 92 74 10 54 http://mediatheques.dlva.fr/EXPLOITATION/mediatheque-manosque.aspx dernière mise à jour : 2021-09-07 par Office de Tourisme Communautaire Durance Luberon Verdon Agglomération

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Manosque Autres Lieu Manosque Adresse Ville Manosque lieuville 43.83437#5.78333