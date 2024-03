Rencontres d’autrices Cécile Coulon et Sylvie Gracia Bibliothèque municipale Espace Manson Mollégès, jeudi 23 mai 2024.

Rencontre exceptionnelle entre Cécile Coulon pour « La langue des choses ca-chées » et Sylvie Gracia (qui est aussi son éditrice…), pour » Nous n’étions pas des tendres ». Les deux autrices sont publiées par Éditions de L’Iconoclaste.



Dans « La langue des choses cachées », Cécile Coulon nous envoute à nouveau en nous emmenant sur les traces obscures de la transmission familiale dans un texte âpre et poétique. Un roman sombre, aux ac-cents surnaturels porté par une prose lyrique et maitrisée.



Dans » Nous n’étions pas des tendres », Sylvie Gracia nous interpelle sur l’arrachement nécessaire à notre histoire familiale pour retrouver notre liberté. Un roman sur la maturité, sur la nostalgie et les souvenirs où, grâce à la prose délicate de Sylvie Gracia, la lumière finit par émerger et tout emporter.



Deux textes forts, qui nous interrogent poursuivre l’œuvre familiale ou s’en affranchir ? Réparer les autres ou se réparer soi-même ? Des questions que nous ne manquerons pas de poser aux deux roman-cières sans oublier de les interroger sur leur relation d’éditrice / autrice.



Notre jauge maximale étant limitée à 70 personnes, il est conseillé de réserver. .

Début : 2024-05-23 18:30:00

fin : 2024-05-23

Bibliothèque municipale Espace Manson 151 Route de Saint-Andiol

Mollégès 13940 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur bibliotheque.molleges@orange.fr

