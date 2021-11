Saint-Cyr-la-Rosière Saint-Cyr-la-Rosière 61130, Saint-Cyr-la-Rosière Rencontres d’automne avec les artistes en résidence Saint-Cyr-la-Rosière Saint-Cyr-la-Rosière Catégories d’évènement: 61130

Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Saint-Cyr-la-Rosière Orne Le Champ des Impossibles présente “Rencontres d’automne avec les artistes en résidence”.

Ce jeudi 25 novembre : Café-rencontre avec Adrien Boyer (photographe) animé par Christine Ollier à Après l’École au 3 place Sainte-Julitte à St Cyr la Rosière.

Pratique : entrée libre, dîner sur réservation au 09 67 08 37 31. Le Champ des Impossibles présente “Rencontres d’automne avec les artistes en résidence”.

