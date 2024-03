Rencontres d’Artisans d’Art au Château d’Audrieu Bayeux, samedi 6 avril 2024.

Rencontres d’Artisans d’Art au Château d’Audrieu Bayeux Calvados

Samedi

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, dix-huit Artisans d’Art Normands exposent leurs créations et partagent leur savoir-faire au prestigieux château d’Audrieu, dans le salon XVIIIème siècle et dans la cour.Quand certains se consacrent à faire revivre et préserver le patrimoine ancien, les autres créent un patrimoine pour les générations futures. Tous parleront de la passion qui les anime, tous montreront des gestes et des outils utilisés depuis des générations. Ils veulent redonner le goût du beau et réveiller nos sens.À cette occasion le chef, Samuel Gaspard, proposera une petite restauration et l’accès au bar du château. Parc et jardins seront ouverts à la flânerie.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

5 Rue de la Chaîne

Bayeux 14400 Calvados Normandie jema2024chateauaudrieu@gmail.com

L’événement Rencontres d’Artisans d’Art au Château d’Audrieu Bayeux a été mis à jour le 2024-03-13 par Calvados Attractivité