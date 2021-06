Paris Jardin Nelson Mandela Paris Rencontres Dansées / sHommeS XY. Cie Les Chemins de la Danse Jardin Nelson Mandela Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le mercredi 30 juin 2021

de 19h à 22h

gratuit

À l’occasion du Mois Parisien du Handicap et de la Ville de Paris et avec le soutien du de la Mairie de Paris Centre, les Chemins de la Danse propose une performance et bal contemporain dans le kiosque du jardin Nelson Mandela. Venez, comme vous êtes, petit.e.s ou grand.e.s, avec vos particularités, votre humanité, vos diversités et surtout l’envie de partager dans le mouvement dansé ! Équipe :

Chorégraphe et danseuse : Julie Lamoine

Danseurs : Kostia Cerda, Alain Faure, Nelly Paubel, Sylvie Tiratay, Joseph Wharry

Musiciens : Batterie, Nicolas Grupp. Clavier / Piano : Xavier Ferran

Jardin Nelson Mandela
32, rue Berger
Paris 75001

4 : Les Halles (99m) 4 : Étienne Marcel (318m)

2021-06-30T19:00:00+02:00_2021-06-30T22:00:00+02:00

