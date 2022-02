Rencontres: Dakar et street art – la graffeuse Zeinixx devant la caméra de Mariama Baldé Salle d’exposition de l’UNIGE Genève Catégorie d’évènement: Genève

Rencontres: Dakar et street art – la graffeuse Zeinixx devant la caméra de Mariama Baldé Salle d’exposition de l’UNIGE, 12 mars 2022, Genève. Rencontres: Dakar et street art – la graffeuse Zeinixx devant la caméra de Mariama Baldé

Salle d’exposition de l’UNIGE, le samedi 12 mars à 17:00

Zeinixx dresse le portrait de la première graffeuse et slameuse sénégalaise Dieynaba Sidibé. Alors qu’elle est invitée à réaliser une fresque à Genève en mars 2021 dans le cadre la 19ème édition du FIFDH, un soulèvement populaire a lieu au même moment à Dakar et dans plusieurs grandes villes du Sénégal. Vivant à distance de ces événements déterminants pour son pays, nous découvrons avec elle l’engagement d’une jeunesse urbaine.

Plein Tarif:15CHF Tarif Réduit et Jeune:10CHF Tarif 20ans/20 francs:8CHF

Zeinixx un court-métrage de Mariama Baldé, suivi de la projection Haut et fort (Casablanca Beats) de Nabil Ayouch Salle d’exposition de l’UNIGE Boulevard Carl-Vogt 66 Genève Jonction

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T17:00:00 2022-03-12T17:45:00

