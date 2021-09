Bordeaux Maison écocitoyenne Bordeaux, Gironde Rencontres Cyclo Voyageurs avec Récup’R Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

**En solo, duo, famille ou entre amis, un temps d’échange pour poser toutes ses questions et préparer au mieux son voyage.** **Tout public.** **En accès libre.** **Le pass sanitaire est demandé à l’entrée**

Gratuit, sans inscription

Envie d’aventure sur deux roues ? Venez rencontrer des voyageurs qui ont sauté le pas et partagent leurs expériences sur leurs voyages à vélo. Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde

