Lycée François Villon, le vendredi 8 octobre à 18:00

La Société Archéologique et historique de Beaugency proposent deux conférences le vendredi 8 octobre à 18h à l’amphithéâtre du lycée François Villon sur les tuileries briqueteries de la ville de Beaugency et sur les premiers agriculteurs en Beauce, et la révolution néolitique.

Entrée libre

