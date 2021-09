Usson Usson Puy-de-Dôme, Usson Rencontres Culturelles d’Usson #3 | La Jeune Fille et la Mort – Mozart, Haydn, Schubert Usson Usson Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Rencontres Culturelles d’Usson #3 | La Jeune Fille et la Mort – Mozart, Haydn, Schubert Usson, 18 septembre 2021, Usson. Rencontres Culturelles d’Usson #3 | La Jeune Fille et la Mort – Mozart, Haydn, Schubert 2021-09-18 – 2021-09-18 Église d’Usson Rue de l’église Saint-Maurice

Usson Puy-de-Dôme Usson Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, en l’église instants musicaux en journée et récital le soir autour de La Jeune Fille et la Mort de Schubert interprétés sur instruments anciens par le Quatuor Mycélium. ladeu@laposte.net +33 7 68 19 39 85 dernière mise à jour : 2021-07-06 par

