Les Rencontres Culture et Solidarité reviennent dans le 13ème arrondissement. Pour cette 6ème édition le thème choisi et voté par les résidents des centres d'hébergement de de réinsertion sociale est « Les Monuments de Paris ». Après deux ans d'absence à cause de la coronavirus, les rencontres culture et solidarité reviennent pour une 6ème édition dans le 13ème arrondissement! Cet évènement est organisé par le Pôle Rosa Luxembourg qui accueille des personnes en situation de grande exclusion dans ses quatre centres (DSOL), les bibliothèques, la médiathèque musicale de Paris et le conservatoire du 13ème arrondissement (DAC). Ces différentes structures se sont organisées pour mettre en place différentes animations autour du thème « Les Monuments de Paris » qui a été choisi et voté par les résidents des centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Au programme une diversité de propositions gratuites à partager : des visites guidées, des moments musicaux, des expositions, une représentation théâtrale et d'autres encore.

canva créé par Eulalie Nahon à partir d’une image de gallica.bnf.fr

