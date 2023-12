Rencontres Culture et Solidarité : L’Humour à travers le temps, 6 mars 2024, .

Du mercredi 06 mars 2024 au mercredi 27 mars 2024 :

.Tout public. gratuit

Certaines animations nécessitent une réservation !

Les Rencontres Culture et Solidarité reviennent dans le 13ème arrondissement. Pour cette 7ème édition le thème choisi et voté par les résidents des centres d’hébergement de de réinsertion sociale est « L’Humour à travers le temps ».

Les Rencontres Culture et Solidarité sont organisées par le Pôle Rosa Luxemburg qui accueille des personnes en situation de grande exclusion dans ses quatre centres, les bibliothèques et le conservatoire du 13ème arrondissement. Ces différentes structures se sont organisées pour mettre en place différentes animations autour du thème « L’Humour à travers le temps » qui a été choisi et voté par les résidents des centres d’hébergement et de réinsertion sociale. Au programme une diversité de propositions gratuites à partager toujours dans un esprit d’échange et de convivialité : un ciné-concert, une murder party, des jeux et ateliers, une représentation théâtrale et d’autres encore.

On vous attend donc nombreux dans nos lieux à l’occasion de ce festival d’arrondissement !

Paris 13ème arrondissement

Contact :

Fonds patrimoniaux de la bibliothèque Forney