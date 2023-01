Rencontres Culture et Solidarité 2023 : « La Seine », exposition de photographies des années 1900 Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Catégories d’Évènement: île de France

Rencontres Culture et Solidarité 2023 : « La Seine », exposition de photographies des années 1900 Médiathèque Jean-Pierre Melville, 1 mars 2023, Paris. Du mercredi 01 mars 2023 au vendredi 31 mars 2023

dimanche

de 13h00 à 18h00

samedi

de 10h00 à 18h00

mardi, jeudi

de 13h00 à 19h00

mercredi, vendredi

de 10h00 à 19h00

. gratuit

Dans le cadre des Rencontres Culture et Solidarité, dont la 6ème édition a pour thématique « Les Monuments de Paris », la médiathèque Jean-Pierre Melville s’associe à la Bibliothèque de l’Hôtel de Ville (BHdV) pour vous proposer cette exposition de photographies du cours de la Seine et de ses abords datant du tout début du XXe siècle. Avec ses 13 km de long et ses 30 à 200 m de large dans la capitale, la Seine fait partie de l’histoire et du paysage de Paris. Son cours, remodelé au fil des siècles, aujourd’hui ponctué par 37 ponts et trois îles, structura l’espace de la cité des nautes quand il ne fut pas intégré à son urbanisme par la recherche de perspectives. Dans un arrêt sur image vers 1900, un panorama complet des activités sur la Seine et ses berges, avec leurs « petits métiers », leurs pavillons d’octroi ou de secours aux noyés et leurs appontements recouverts de publicités, s’offre à nous. Photographies prêtées par la Bibliothèque de l’Hôtel de ville, dans le cadre du cycle L’Original du mois, qui associe une bibliothèque publique et une bibliothèque patrimoniale du réseau parisien. Entrée libre Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris Contact : 01 53 82 76 76 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/

