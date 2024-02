Rencontres Coups de Cœur Bibliothèque municipale Ouistreham, vendredi 23 février 2024.

Rencontres Coups de Cœur Bibliothèque municipale Ouistreham Calvados

Venez partager vos coups de cœur littéraires lors de notre rencontre conviviale autour du livre ! Chacun est invité à apporter un livre qu’il a aimé et à le présenter brièvement aux autres participants, le tout dans une ambiance chaleureuse et décontractée. Installez-vous confortablement avec une boisson chaude et de délicieux petits gâteaux faits maison, offerts gracieusement. C’est gratuit et aucune inscription n’est nécessaire. Rejoignez-nous pour un moment d’échange enrichissant où la passion pour la lecture nous rassemble dans une atmosphère des plus conviviales.

Renseignements au 06 66 31 18 65 (Martine Robine)

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 20:00:00

fin : 2024-02-23

Bibliothèque municipale 5 Route de Lion

Ouistreham 14150 Calvados Normandie

