RENCONTRES COQUES EN BOIS Pornic Pornic Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pornic

RENCONTRES COQUES EN BOIS Pornic, 11 juin 2022, Pornic. RENCONTRES COQUES EN BOIS Quai l’Herminier Port de Plaisance Pornic

2022-06-11 – 2022-06-11 Quai l’Herminier Port de Plaisance

Pornic Loire-Atlantique Pour en savoir plus : http://www.coquesenbois.com/ 12 ème rencontre des Coques en Bois.

Nombreux stands, peintres marins, démonstrations, …

jclb50@orange https://www.coquesenbois.com/ Pour en savoir plus : http://www.coquesenbois.com/ Quai l’Herminier Port de Plaisance Pornic

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Pornic Autres Lieu Pornic Adresse Quai l'Herminier Port de Plaisance Ville Pornic lieuville Quai l'Herminier Port de Plaisance Pornic Departement Loire-Atlantique

Pornic Pornic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pornic/

RENCONTRES COQUES EN BOIS Pornic 2022-06-11 was last modified: by RENCONTRES COQUES EN BOIS Pornic Pornic 11 juin 2022 Loire-Atlantique Pornic

Pornic Loire-Atlantique