Chaillac Indre Emma Crews, un chemin de clitoris caché: anecdotes étonnantes d’un engagement auprès des femmes. Thierry Magnier, son corps et le corps des autres dans la littérature jeunesse et adolescente. Une femme engagée : Emma Crews, un éditeur jeunesse remarquable : Thierry Magnier, vous donnent rendez-vous au Beau de Chaillac pour une conférence en duo. +33 2 54 25 70 41 http://www.asso-relais.com/ Emma Crews, un chemin de clitoris caché: anecdotes étonnantes d’un engagement auprès des femmes. Thierry Magnier, son corps et le corps des autres dans la littérature jeunesse et adolescente. ©RELAIS Le Beau dernière mise à jour : 2021-09-07 par

