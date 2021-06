Paris Place Follereau Paris Rencontres – Compagnie Stein Lein Chen Place Follereau Paris Catégorie d’évènement: Paris

Place Follereau, le dimanche 4 juillet à 17:40

_Dans le cadre du festival Le Printemps des Rues._ Nourries de romantisme, deux femmes se languissent en songeant au bel inconnu qui hante leurs rêves d'amour. Mais la réalité les rattrape et naissent les déconvenues amoureuses. L'idéal du bel inconnu s'éloignant, pourquoi ne pas profiter de la présence du public pour faire d'autres rencontres et donner lieu à une parenthèse musicale inattendue.

Gratuit, ouvert à toutes et à tous, dans le respect des gestes barrières et des mesures gouvernementales en vigueur.

Performance lyrique Place Follereau 75010 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-04T17:40:00 2021-07-04T18:25:00

