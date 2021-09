Châlons-en-Champagne Cantine cent onze Châlons-en-Champagne, Marne Rencontres citoyennes Cantine cent onze Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Marne

Rencontres citoyennes Cantine cent onze, 25 septembre 2021, Châlons-en-Champagne. Rencontres citoyennes

Cantine cent onze, le samedi 25 septembre à 10:00

10h – Présentation de la journée. 10h15 – Construisons des scénarios pour nous nourrir de manière locale et durable. 11h – Pourquoi les oiseaux chantent-ils ? 12 h -Trouvons des terres, des candidats paysans et des produits bio près de chez nous ! 13h30 – Présentation de la carte participative “sentinelles de la nature”. 14h30 – Discutons de l’aménagement alternatif de nos territoires. 15h30 – Céréales paysannes, messicoles et arbres champêtres : redessinons notre paysage Semaine du Développement Durable – Oragnisé par Terre de liens et CANE Cantine cent onze 111 avenue de Paris 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T10:00:00 2021-09-25T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne, Marne Autres Lieu Cantine cent onze Adresse 111 avenue de Paris 51000 Châlons-en-Champagne Ville Châlons-en-Champagne lieuville Cantine cent onze Châlons-en-Champagne