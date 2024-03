Rencontres Cinématographiques de Salon-de-Provence CinéPlanet Salon-de-Provence, vendredi 5 avril 2024.

http://www.rencontres-cinesalon.org

Les Rencontres Cinématographiques de Salon-de-Provence reviennent au printemps, du 5 au 14 avril, avec un thème fort : la jeunesse. Au programme de ce festival qui fait la part belle au cinéma d’Art et d’Essai : 60 films projetés dont plus d’une trentaine de premiers films, 17 avant-premières, 7 documentaires, 40 pays traversés, des projections pour les scolaires et les familles, des conférences et débats sur des sujets forts et des événements hors les murs. Près de 13 000 festivaliers sont attendus encore cette année.

CinéPlanet Place Jules Morgan, 13300 – Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône