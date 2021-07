Rencontres cinématographiques d’Arles La Croisière,63 Bd Emile Combes – 13200 ARLES, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Arles.

Rencontres cinématographiques d’Arles

du dimanche 18 juillet au vendredi 30 juillet à La Croisière, 63 Bd Emile Combes – 13200 ARLES

Organisées par Cinépassage en partenariat avec le Cinéma Le Méjan et Actes Sud, les Rencontres Cinématographiques d’Arles est un festival en plein air dédié aux écritures cinématographiques et aux métiers du cinéma. Ce festival propose de faire découvrir au grand public, aux étudiants, aux professionnels, une autre manière de parler du cinéma et de valoriser ses métiers. Les Rencontres Cinématographiques ont lieu à Croisière (63/65 Bd Emile Combes – ARLES) les 18, 19, 20, 25 et 30 juillet. Au programme, cinq soirées avec des films en avant-première et des tables rondes avec les équipes des films : **DIMANCHE 18 JUILLET – Présentation officielle du Festival.** 21h30 : KAYAK, court métrage de l’Ecole des nouvelles images (MIYU Distribution) puis projection de l’ORIGINE DU MONDE de Laurent Lafitte en avant-première. **LUNDI 19 JUILLET** 20h30 : rencontre avec le réalisateur EMMANUEL COURCOL et CHRISTINE CHARBONNIER (secrétaire générale à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille) animée par Hakim Yckache, journaliste à Soleil FM. 22h : INOUBLIABLE ,court métrage de l’Ecole MOPA, puis projection de UN TRIOMPHE d’Emmanuel Courcol en avant-première. **MARDI 20 JUILLET** 20h30 : rencontre avec le réalisateur TONY GATLIF animée par Fabien Baumann, journaliste à Positif. 22h : TOUR LUMA, court métrage de Tony Gatlif, puis projection de TOM MEDINA de Tony Gatlif en avant-première. **DIMANCHE 25 JUILLET** 20h30 : rencontre avec le réalisateur FARID BENTOUMI et l’actrice ZITA HANROT animée par Emilie Frèche, romancière, scénariste, réalisatrice. 22h : DEAR FOREST, court métrage de l’Ecole Mopa, puis projection de ROUGE de Farid Bentoumi en avant-première. **VENDREDI 30 JUILLET** 20h30 : rencontre avec la réalisatrice EMMA BENESTAN animée par Cécile Durieux, médiatrice au cinéma de l’Alhambra. 22h : TRESOR, court métrage de l’Ecole des nouvelles images (MIYU Distribution), puis projection de FRAGILE d’Emma Benestan en avant-première. Tarifs : 10€ plein tarif / 8€ tarif réduit (demandeurs d’emploi ; jeunes jusqu’à 25 ans ; séniors plus de 65 ans) Achetez vos places sur l’onglet « Achat Express » ou en caisse du cinéma. Restaurant et bar La Croisière ouverts jusqu’à 21h30. [Plus d’infos](https://www.cinemas-actes-sud.fr/evenements/rencontres-cin%C3%A9matographiques-darles-5%C3%A8me-%C3%A9dition)

Festival en plein air dédié aux écritures cinématographiques et aux métiers du cinéma

La Croisière,63 Bd Emile Combes – 13200 ARLES La Croisière, 63, Boulevard Emile Combes 13200 ARLES Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-18T21:30:00 2021-07-18T23:30:00;2021-07-19T20:30:00 2021-07-19T23:30:00;2021-07-20T20:30:00 2021-07-20T23:30:00;2021-07-25T20:30:00 2021-07-25T23:30:00;2021-07-30T20:30:00 2021-07-30T23:30:00