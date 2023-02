Rencontres cinématographiques Cineplanet, 24 mars 2023, Salon-de-Provence Office de Tourisme de Salon de Provence Salon-de-Provence.

Rencontres cinématographiques

160 Boulevard Lamartine Cineplanet Place Jules Morgan Salon-de-Provence Bouches-du-Rhone Cineplanet 160 Boulevard Lamartine

2023-03-24 – 2023-04-02

Cineplanet 160 Boulevard Lamartine

Salon-de-Provence

Bouches-du-Rhone

Salon-de-Provence

EUR Filez avec nous vers un avenir plein d’espérances, qui a soif de justice et d’égalité. Et quoi de mieux que l’Amour avec un grand A pour tout bousculer et prendre son destin à bras le corps ? On vous amène le monde à portée de corps et d’âmes.





Alors abandonnez-vous à nos caméras incandescentes ! On rit, on s’émeut, on se révolte et on vit intensément avec les Rencontres Ciné au du 24 mars au 2 avril au Cineplanet de Salon. Dix jours qui bousculent l’intime tout autant que les consciences, traversent 38 pays, du Costa Rica au Japon, de la Tanzanie à la Norvège, en plus de 60 films dont une vingtaine de Premiers films, accompagnés par une vingtaine d’invités et d’intervenants sans oublier nos ateliers d’éloquence et de calligraphie et nos rendez-vous festifs.



L’édition 2023 zoome sur la péninsule ibérique, revendique un coup de coeur pour la création palestinienne, jette un coup de projecteur sur deux premiers films ukrainiens et organise une manifestation de soutien au peuple iranien et à ses femmes vaillantes. Le plus de cette année, l’attribution d’un prix doté par la Fondation du Crédit Agricole, le Prix du Premier film avec 6 films en compétition !



Les Rencontres, un festival engagé et solidaire, un lieu d’échanges et de débats, un moment suspendu pailletté.

Un vent de liberté souffle sur les Rencontres Ciné 2023

rencontrescinesalon@gmail.com

Cineplanet 160 Boulevard Lamartine Salon-de-Provence

dernière mise à jour : 2023-02-21 par Office de Tourisme de Salon de Provence Provence Tourisme / Office de Tourisme de Salon de Provence