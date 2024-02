Rencontres Cinéma Jeune Public Cinéma Le Plaza Marmande, lundi 19 février 2024.

L’évènement autour du cinéma jeune public pour tous ! Des films, des animations, des rencontres et des émotions…

– Atelier sur la faune et la flore, avec La Huppe Verte.

– Rencontre avec la réalisatrice, Hélène Ducrocq et le producteur, Pierre Dron.

– Ciné-contes avec La compagnie Chuchoconto.

– Atelier philo avec Les Araignées Philosophes.

– Quiz du hérisson et d’un retour sur la construction du film.

– Atelier création et animation de petites créatures (sur inscription à anim.leplaza@orange.fr).

– Ciné-concert par Yoshiwara….

Programme détaillé à Télécharger ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-19

fin : 2024-03-03

Cinéma Le Plaza Boulevard de Maré

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

