Rencontres Cinéma de Gindou Gindou, 19 août 2023, Gindou .

Rencontres Cinéma de Gindou

Le bourg Gindou Lot

2023-08-19 – 2023-08-26

Gindou

Lot

La programmation se compose de 3 sélections :

– Rétrospective :

– Vagabondages cinématographiques :

Libre parcours dans la cinématographie mondiale contemporaine : 80 films récents, inédits, peu diffusés ou en avant première (courts ou longs métrages, fictions ou documentaires).

Quelques exemples de films diffusés en 2021 : First Cow, Fragile, Gaza mon amour, La Ferme à Gégé, Les Harmonies invisibles, Leur Algérie, Luzzu, Maîtres, Notturno, Tralala et Ziyara.

– Films du patrimoine :

• Éclats de cinéma militant

• En collaboration avec la Cinémathèque de Toulouse et le CNC

– En parallèle des projections

• TCHATCHES. gratuit

Discussions quotidiennes sur les films avec les invités, soit dans l’Arsénic à la fin de la projection, soit sous chapiteau entre 16h30 et 19h

• ATELIERS ET ANIMATIONS JEUNE PUBLIC

• LIBRAIRIE

• APÉRO-CONCERTS à 19H. Gratuit

Gindou, c’est avant tout un village situé non loin de Cahors avec son église, sa mairie, sa fête votive, ses 300 habitants… et son festival !

Un festival de cinéma atypique qui se tient tous les ans une semaine à la fin août.

2023 sera la 39ème édition des Rencontres Cinéma de Gindou !

Courts et longs métrages, fictions et documentaires, sont projetés en soirée en plein air dans le cinéma de verdure et en journée dans la toute nouvelle salle de cinéma et de spectacles l’Arsénic de 240 places.

Une foule éclectique envahit ce village avec la même envie : voir autre chose, autrement. Espoir jamais déçu comme en témoigne le succès croissant des Rencontres cinéma de Gindou, appréciées pour leur ambiance et programmation.

Chaque jour le public peut participer à un débat sur le film avec le réalisateur et les invités et assister à un apéro-concert vers 19 h.

Le festival se termine par une nuit entière de cinéma où des films sont projetés jusqu’à l’aube.

Petit conseil : n’oubliez pas la petite laine pour la diffusion des films en soirée dans le cinéma de verdure !

Nelly Blaya

Gindou

dernière mise à jour : 2023-01-24 par