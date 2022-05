Rencontres Chorégraphiques Universitaires Le Diapason – Université de Rennes 1, 6 mai 2022, Rennes.

Rencontres Chorégraphiques Universitaires

Le Diapason – Université de Rennes 1, le vendredi 6 mai à 20:30

— **Spectacle des groupes chorégraphiques** des universités de Rennes et de Nantes (danse contemporaine, hip-hop et salsa). Les Rencontres Chorégraphiques Universitaires sont organisées par le SIUAPS de Rennes et permettent à une centaine d’étudiants de se produire sur la scène du Diapason. Le spectacle est éclectique et ouvert aux non-spécialistes ! Les Rencontres vous proposent un large aperçu des différentes formes de danse. ► Vendredi 6 mai à 20h • 3 €

Le Diapason – Université de Rennes 1 Allée Jules Noël 35042 Rennes Rennes Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine



