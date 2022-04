Rencontres Chorégraphiques Universitaires Le Diapason – Université de Rennes 1 Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Le Diapason – Université de Rennes 1, le jeudi 5 mai à 20:30

— Les Rencontres Chorégraphiques Universitaires sont organisées par le SIUAPS de Rennes et permettent à une centaine d’étudiants de se produire sur la scène du Diapason. Le spectacle est éclectique et ouvert aux non-spécialistes ! Les Rencontres vous proposent un large aperçu des différentes formes de danse. **Bal contact impro ouvert à tous les danseurs !** «_Un aspect important du Contact Improvisation est le plaisir du mouvement, et le plaisir de danser avec quelqu’un d’une manière très spontanée. Cela se déroule dans un cadre qui place le corps au centre, dans toute sa variété, de là l’esprit peut s’exprimer_». Steve Paxton ► **Jeudi 5 mai à 20h • Gratuit** Bal contact impro ouvert à tous les danseurs ! Le Diapason – Université de Rennes 1 Allée Jules Noël 35042 Rennes Rennes Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine

2022-05-05T20:30:00 2022-05-05T22:00:00

