[[http://www.rencontreschoregraphiques.com](http://www.rencontreschoregraphiques.com)](http://www.rencontreschoregraphiques.com) ** Du mercredi 19 mai au dimanche 20 juin 2021, dans 7 théâtres partenaires en Seine-Saint-Denis.** « Les Rencontres pour la création chorégraphique d’aujourd’hui et de demain ». Festival dédié à la danse contemporaine,les Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis présentent des créations portant un regard subtil et poétique, interrogeant constamment notre monde. Chaque année, près d’une vingtaine de chorégraphes émergent·es ou confirmé·es sont présenté·es dans nos théâtres partenaires du département de la Seine-Saint-Denis. Le festival est un espace de découverte, de partage et de complicité entre les artistes et le(s) public(s). Retrouvez la programmation complète sur : [www.rencontreschoregraphiques.com](http://www.rencontreschoregraphiques.com) **Lieux :** • MC93 – Maison de la culture de Seine-Saint-Denis BOBIGNY • Nouveau Théâtre de Montreuil – CDN MONTREUIL • Théâtre Municipal Berthelot – Jean-Guerrin MONTREUIL • La Dynamo de Banlieues Bleues PANTIN • Le Pavillon ROMAINVILLE • Théâtre du Garde-Chasse LES LILAS • Théâtre La Commune – CDN AUBERVILLIERS

Tarifs : Tarif Plein 11€ Tarif Habitants de la Seine-Saint-Denis 9€ Tarif Séances Jeune Public 6€ Cindy Van Acker → tarifs MC93

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-09T14:00:00 2021-06-09T15:00:00;2021-06-09T19:00:00 2021-06-09T20:00:00;2021-06-09T20:30:00 2021-06-09T21:30:00;2021-06-10T14:00:00 2021-06-10T15:00:00;2021-06-10T19:00:00 2021-06-10T20:00:00;2021-06-10T20:30:00 2021-06-10T21:30:00;2021-06-12T20:00:00 2021-06-12T21:00:00;2021-06-13T16:00:00 2021-06-13T17:00:00;2021-06-15T14:30:00 2021-06-15T15:30:00;2021-06-15T20:00:00 2021-06-15T21:00:00;2021-06-16T14:30:00 2021-06-16T15:30:00;2021-06-16T20:00:00 2021-06-16T21:00:00;2021-06-18T19:00:00 2021-06-18T20:00:00;2021-06-18T20:30:00 2021-06-18T22:00:00;2021-06-19T19:00:00 2021-06-19T20:00:00;2021-06-19T20:30:00 2021-06-19T22:00:00;2021-06-20T15:00:00 2021-06-20T16:30:00;2021-06-20T17:00:00 2021-06-20T18:00:00

